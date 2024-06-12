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Проколий Андрей Евмениев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проколий Евмений Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проколий Александра Иоанова

Рождение ребёнка
12.07.1875 ст.

Дочь: Проколий Улита Андреева

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1877 ст.

Дочь: Проколий Евфросиния Андреева

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1880 ст.

Дочь: Проколий Мариамна Андреева

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.

Дочь: Проколий Зиновия Андреева

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1886 ст.

Сын: Проколий Андрей Андреев

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1891

Сын: Проколий Василий Андреев

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Проколий Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова

Смерть
Неизвестно

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