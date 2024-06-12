Проколий Андрей Евмениев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проколий Евмений Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1875 ст.
Дочь: Проколий Улита Андреева
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Рождение ребёнка
25.09.1877 ст.
Дочь: Проколий Евфросиния Андреева
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Рождение ребёнка
26.01.1880 ст.
Дочь: Проколий Мариамна Андреева
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Рождение ребёнка
26.10.1881 ст.
Дочь: Проколий Зиновия Андреева
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Рождение ребёнка
15.11.1886 ст.
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Рождение ребёнка
18.05.1891
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Рождение ребёнка
01.11.1893
Сын: Проколий Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Проколий Александра Иоанова
Смерть
Неизвестно