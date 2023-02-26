Косенкова (Косенков) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти09.05.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1918
Сын: Косенков Василий Данилович
Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич
дер. Дор Велижского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Косенков Григорий
Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Косенков Афанасий (Николай)
Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Александра Даниловна
Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич
д.Дор Велижского р-на Смоленской обл.
Смерть
09.05.1943