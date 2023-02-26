Косенкова (Косенков) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Косенков) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

09.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Косенков Василий Данилович

Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич

дер. Дор Велижского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Косенков Григорий

Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Косенков Иван Данилович

Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Косенков Афанасий (Николай)

Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александра Даниловна

Отец ребёнка: Косенков Данила Дмитриевич

д.Дор Велижского р-на Смоленской обл.
Смерть
09.05.1943
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