Косенков Данила Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенков Данила Дмитриевич

Косенков Данила Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

19.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1918

Сын: Косенков Василий Данилович

Мать ребёнка: Косенкова Марфа Ивановна

дер. Дор Велижского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Косенков Григорий

Мать ребёнка: Косенкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Косенков Иван Данилович

Мать ребёнка: Косенкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Косенков Афанасий (Николай)

Мать ребёнка: Косенкова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Александра Даниловна

Мать ребёнка: Косенкова Марфа Ивановна

д.Дор Велижского р-на Смоленской обл.
Смерть
19.10.1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close