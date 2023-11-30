Фёкла (Феоклия) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1869
Дочь: Курмаева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно