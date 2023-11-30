Фёкла (Феоклия) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла (Феоклия) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1830 по 1848 г.р.

Дети

1869 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1869

Дочь: Курмаева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Спиридоновка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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