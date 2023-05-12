Курмаева (Михайлова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева (Михайлова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1891

Сын: Курмаев Харитон Иулианович

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.08.1895

Сын: Курмаев Илия Иулианович

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Курмаева Марина Иулиановна

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Курмаев Симеон Иулианович

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Рождение ребёнка
16.11.1900

Дочь: Курмаева Варвара Иулиановна

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Курмаева Анна Иулиановна

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Курмаев Феодот Иулианович

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Курмаев Климент Иулианович

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Рождение ребёнка
20.12.1910

Дочь: Курмаева Анастасия Иулиановна

Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич

Смерть
Неизвестно