Курмаева (Михайлова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Курмаев Харитон Иулианович
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Дочь: Курмаева Марина Иулиановна
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Сын: Курмаев Симеон Иулианович
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Дочь: Курмаева Варвара Иулиановна
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Дочь: Курмаева Анна Иулиановна
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Сын: Курмаев Феодот Иулианович
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Сын: Курмаев Климент Иулианович
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич
Дочь: Курмаева Анастасия Иулиановна
Отец ребёнка: Курмаев Иулиан (Иулианий/Ульян/Юлиан) Авдиевич