Богословская Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.
Дочь: Богословская Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.
Сын: Богословский Николай Иванович
Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1877 ст.
Дочь: Крылова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1877 ст.
Дочь: Победина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.
Дочь: Князева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богословскиий Михаил Иванович
Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно