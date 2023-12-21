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Богословская Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.

Дочь: Богословская Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1871 ст.

Сын: Богословский Николай Иванович

Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1877 ст.

Дочь: Крылова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1877 ст.

Дочь: Победина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1881 ст.

Дочь: Князева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богословскиий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Богословский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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