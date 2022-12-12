Фидровский Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851
Крещение
11.04.1851
Церковь при Азовском пехотном полку
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Фидровская Ольга Михайловна
Бракосочетание
24.05.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь пажеского корпуса
Развод
Неизвестно
развод по измене жены
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
Неизвестно