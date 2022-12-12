Фидровский Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФидровский Василий Григорьевич

Фидровский Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

03.04.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851

Отец: Фидровский Григорий Степанович

Мать: Фидровская Ольга Никифоровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Крещение
11.04.1851
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Церковь при Азовском пехотном полку
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Фидровская Ольга Михайловна

Бракосочетание
24.05.1974

Жена: Фидровская Ольга Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь пажеского корпуса
Развод
Неизвестно

Жена: Фидровская Ольга Михайловна

развод по измене жены
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close