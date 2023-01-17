Фидровская (Аллеева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич
Бракосочетание
24.05.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь пажеского корпуса
Развод
Неизвестно
развод по измене жены
Смерть
Неизвестно