Фидровская (Аллеева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФидровская (Аллеева) Ольга Михайловна

Фидровская (Аллеева) Ольга Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Фидровский Василий Григорьевич

Бракосочетание
24.05.1974

Муж: Фидровский Василий Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь пажеского корпуса
Развод
Неизвестно

Муж: Фидровский Василий Григорьевич

развод по измене жены
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close