Тикка (Халцонен) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения04.06.1891
Дата смерти04.01.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891
Бракосочетание
29.06.1911
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: (Тикка) Айно-Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Тикка Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1914
Сын: Тикка Петр Абрамович
Отец ребёнка: Тикка Абрам Андреевич
Рождение ребёнка
09.06.1921
Дочь: (Тикка) Люли Абрамовна
Отец ребёнка: Тикка Абрам Андреевич
Смерть
04.01.1924