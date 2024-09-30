Тикка (Халцонен) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Халцонен) Софья Александровна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.06.1891

Дата смерти

04.01.1924

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1891

Отец: Халцонен Александр Адамович

Мать: Халцонен (Эртте) Екатерина Андреевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1911

Муж: Тикка Абрам Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: (Тикка) Айно-Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Тикка Абрам Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1914

Сын: Тикка Петр Абрамович

Отец ребёнка: Тикка Абрам Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.06.1921

Дочь: (Тикка) Люли Абрамовна

Отец ребёнка: Тикка Абрам Андреевич

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.01.1924

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