Халцонен (Эртте) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Эртте) Екатерина Андреевна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.10.1860

Дата смерти

06.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1860

Отец: Эртте Андрей Иванович

Мать: Эртте (Сюсмяляйнен) Ева Ивановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.07.1890

Муж: Халцонен Александр Адамович

Рождение ребёнка
04.06.1891

Дочь: Тикка (Халцонен) Софья Александровна

Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1893

Дочь: Матикайнен (Халцонен) Ева Александровна

Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1895

Дочь: (Халцонен) Анна Александровна

Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Халцонен Андрей Александрович

Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1901

Дочь: Хуопалайнен (Халцонен) Мария Александровна

Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
06.02.1933

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