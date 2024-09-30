Халцонен (Эртте) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1860
Дата смерти06.02.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1860
Бракосочетание
29.07.1890
Рождение ребёнка
04.06.1891
Дочь: Тикка (Халцонен) Софья Александровна
Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович
Рождение ребёнка
03.05.1893
Дочь: Матикайнен (Халцонен) Ева Александровна
Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович
Рождение ребёнка
15.06.1895
Дочь: (Халцонен) Анна Александровна
Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович
Рождение ребёнка
11.09.1899
Сын: Халцонен Андрей Александрович
Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович
Рождение ребёнка
27.12.1901
Дочь: Хуопалайнен (Халцонен) Мария Александровна
Отец ребёнка: Халцонен Александр Адамович
Смерть
06.02.1933