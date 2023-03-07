Куренков Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Куренков Иван Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Куренков Петр Евдокимович
Мать ребёнка: Куренкова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куренков Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Куренкова Ирина Ивановна
Смерть
1902