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Куренков Евдоким Иванович

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Куренков Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Куренков Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Куренкова Ирина Ивановна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куренков Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Куренкова Ирина Ивановна

Смерть
1902
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