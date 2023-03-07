Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Тимофеева

Ксения Тимофеева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1899

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Кириллов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Кириллов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close