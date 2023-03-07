Ксения Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1899
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Кириллов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Кириллов
Смерть
Неизвестно