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Самойлов Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Самойлов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Самойлов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Самойлов Елисей Алексеевич

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Самойлов Демьян Алексеевич

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1830

Сын: Самойлов Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Бракосочетание
28.01.1832

Жена: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1833

Сын: Самойлов Анисим Алексеевич

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Самойлов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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