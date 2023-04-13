Самойлов Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Самойлов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Самойлов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Самойлов Елисей Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Самойлов Демьян Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1830
Сын: Самойлов Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Бракосочетание
28.01.1832
Рождение ребёнка
17.03.1833
Сын: Самойлов Анисим Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1838
Сын: Самойлов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Самойлова Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно