Самойлов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: Самойлов Алексей Ильич
Рождение ребёнка
23.09.1858
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Самойлов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
05.05.1862
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.11.1866
Сын: Самойлов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
28.10.1868
Сын: Самойлов Авраам Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.01.1871
Сын: Самойлов Ефрем Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно