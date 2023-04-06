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Самойлов Василий Алексеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: Самойлов Алексей Ильич

Мать: Самойлова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1858

Сын: Самойлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Самойлов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.11.1866

Сын: Самойлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
28.10.1868

Сын: Самойлов Авраам Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна

Рождение ребёнка
27.01.1871

Сын: Самойлов Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Василиса Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Василиса Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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