Котова (Бобылева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
п. Котово
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
п. Котово
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Котов Иоан Яковлевич
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Котов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев
п. Котово
Смерть
Неизвестно