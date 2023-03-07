Котова (Бобылева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Бобылева) Анна Ивановна

Котова (Бобылева) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Бобылев Иван Осипов

Мать: Бобылева Агрофена Константинова

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

п. Котово
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

п. Котово
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Котов Иоан Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Котов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Котов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Котов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Котов Гаврил Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Котов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Пахомий Яковлев

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Котов Яков Афонасьев

п. Котово
Смерть
Неизвестно
Ревиза, Осинский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close