Бобылева Агрофена Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Котова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бобылев Иван Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобылев Иван Осипов
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90951
Смерть
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90951