Бобылева Агрофена Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Агрофена Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Котова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бобылев Иван Осипов

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Иван Осипов

Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90951
Смерть
Неизвестно
Смолино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90951
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