Юсковъ Мосей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева
Рождение ребёнка
1745
Сын: Юсковъ Тимофей
Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Юсковъ Семенъ
Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Юсковъ Василий
Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно