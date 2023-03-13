Юсковъ Мосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсковъ Мосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Юсковъ Тимофей

Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Юсковъ Семенъ

Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Юсковъ Василий

Мать ребёнка: Юскова Катерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юскова Катерина Васильева

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