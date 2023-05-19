Евстегнеев Михаил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстегнеев Михаил Михайлов

Евстегнеев Михаил Михайлов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

10.01.1914

Дата смерти

12.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914

Отец: Евстегнеев Михаил Стефанов

Мать: Евстигнеева Стефанида Евстафиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
11.01.1914
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
12.04.1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close