Евстегнеев Михаил Михайлов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения10.01.1914
Дата смерти12.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
11.01.1914
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
12.04.1915