Евстигнеева (Глущенко) Стефанида Евстафиева
Место рожденияд.Боровлянка Серебрянская волость
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боровлянка Серебрянская волость
Бракосочетание
15.02.1913
Рождение ребёнка
10.01.1914
Сын: Евстегнеев Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Евстегнеев Михаил Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.07.1915
Дочь: Хиония Михайлова
Отец ребёнка: Евстегнеев Михаил Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Евстегнеев Михаил Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно