Евстигнеева (Глущенко) Стефанида Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Глущенко) Стефанида Евстафиева

Место рождения

д.Боровлянка Серебрянская волость

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боровлянка Серебрянская волость
Бракосочетание
15.02.1913

Муж: Евстегнеев Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
10.01.1914

Сын: Евстегнеев Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Евстегнеев Михаил Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.07.1915

Дочь: Хиония Михайлова

Отец ребёнка: Евстегнеев Михаил Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1917

Сын: Евстегнеев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Евстегнеев Михаил Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно