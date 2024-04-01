Мухина (Рейтарова?) Матрона Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти25.11.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1872
Сын: Мухин Алексей Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр: род брат отцу Андрей, дьяч жена Агафья Фёдорова Лепехина
Рождение ребёнка
23.06.1877
Сын: Мухин Иван Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
12.10.1878
Сын: Мухин Косма Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
23.02.1880
Сын: Мухин Иван Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: Шестернина Александра Петрова
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
15.05.1883
Дочь: Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
20.09.1885
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Василий Алексеев Бутаков, к. ж Наталья Дмитриева Белова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1913
66 лет от старости