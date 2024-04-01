Мухина (Рейтарова?) Матрона Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Рейтарова?) Матрона Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

25.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1872

Сын: Мухин Алексей Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр: род брат отцу Андрей, дьяч жена Агафья Фёдорова Лепехина
Рождение ребёнка
23.06.1877

Сын: Мухин Иван Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
12.10.1878

Сын: Мухин Косма Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
23.02.1880

Сын: Мухин Иван Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
20.04.1881

Дочь: Шестернина Александра Петрова

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
15.05.1883

Дочь: Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
20.09.1885

Сын: Мухин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Василий Алексеев Бутаков, к. ж Наталья Дмитриева Белова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Петр Уряд. Ст. Полуденной Федоров

Смерть
25.11.1913
66 лет от старости
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