Малышева (Бердникова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Бердникова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бердников Клемений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Малышев Михаил

Отец ребёнка: Малышев Петр

с. Верхняя Алабуга Звекриноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Геннадий

Отец ребёнка: Малышев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Петр

Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Смерть
Неизвестно
ст. Яйва Пермской обл.
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