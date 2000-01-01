Малышева (Бердникова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бердников Клемений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Малышев Михаил
Отец ребёнка: Малышев Петр
с. Верхняя Алабуга Звекриноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Геннадий
Отец ребёнка: Малышев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Петр
Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Смерть
Неизвестно
ст. Яйва Пермской обл.