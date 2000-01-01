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Малышев Петр

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Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

22.06.1905

Дата смерти

27.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1905

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
22.06.1905
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Godparents:Егор Дементьевич Малышев, Ефросинья Ивановна Малышева
Рождение ребёнка
1925

Сын: Малышев Михаил

Мать ребёнка: Малышева Прасковья

с. Верхняя Алабуга Звекриноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Геннадий

Мать ребёнка: Малышева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Прасковья

Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1943
с. Кривчиково Кромского р-на Орловской обл. (ныне д. Зиновьевка Красинского р-на Орловской обл.)
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Зиновьевка Красинского р-на Орловской области
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