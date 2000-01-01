Малышев Петр
Место рожденияс. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Дата рождения22.06.1905
Дата смерти27.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1905
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
22.06.1905
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Godparents:Егор Дементьевич Малышев, Ефросинья Ивановна Малышева
Рождение ребёнка
1925
Сын: Малышев Михаил
Мать ребёнка: Малышева Прасковья
с. Верхняя Алабуга Звекриноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Геннадий
Мать ребёнка: Малышева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Прасковья
Богородице-Казанская церковь с. Верхне-Алабугского Курганского уезда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1943
с. Кривчиково Кромского р-на Орловской обл. (ныне д. Зиновьевка Красинского р-на Орловской обл.)
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Зиновьевка Красинского р-на Орловской области