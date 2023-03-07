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Баскакова Афимья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Баскаковъ Кузьма

Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Баскаковъ Антонъ

Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бычкова Пелагея

Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаковъ Матвей

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