Баскакова Афимья
Место рождения
Дата рождения1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Баскаковъ Кузьма
Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Баскаковъ Антонъ
Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бычкова Пелагея
Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Баскаковъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баскаковъ Матвей