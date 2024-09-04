Еганова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еганов Михаил Харитонович

Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.

Сын: Еганов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Еганов Михаил Харитонович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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