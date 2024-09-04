Еганова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.
Сын: Еганов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Еганов Михаил Харитонович
Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно