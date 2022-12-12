Шехалёва (Прохорова) Василиса (Васса) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехалёва (Прохорова) Василиса (Васса) Степановна

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Место рождения

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Прохоров Степан

Мать: не указана

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1889

Сын: Шехалёв Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шехалёв Евфимий Феофанович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Шехалёв Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Шехалёв Евфимий Феофанович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Шехалёв Евфимий Феофанович

Румстиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехалёв Евфимий Феофанович

Смерть
Неизвестно
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