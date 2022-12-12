Шехалёва (Прохорова) Василиса (Васса) Степановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Прохоров Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1889
Отец ребёнка: Шехалёв Евфимий Феофанович
Рождение ребёнка
06.07.1891
Отец ребёнка: Шехалёв Евфимий Феофанович
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Шехалёв Евфимий Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно