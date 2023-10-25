Юркина (Паль) Мария Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Паль) Мария Вильгельмовна

Место рождения

Greifswald, Pomerania, Prussia, Germany

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Greifswald, Pomerania, Prussia, Germany
Рождение ребёнка
21.06.1921

Сын: Юркин Отто

Отец ребёнка: Юркин Григорий

грифсвалд, меккленбург-ворпоммирн, Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Григорий

Смерть
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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