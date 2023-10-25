Юркина (Паль) Мария Вильгельмовна
Место рожденияGreifswald, Pomerania, Prussia, Germany
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1921
Сын: Юркин Отто
Отец ребёнка: Юркин Григорий
грифсвалд, меккленбург-ворпоммирн, Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Григорий
Смерть
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия