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Юркин Григорий

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1888

Отец: Юркин Иван

Мать: Юркина Акулина

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
07.01.1908

Жена: Юркина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Юркин Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1914

Сын: Юркин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.06.1921

Сын: Юркин Отто

Мать ребёнка: Юркина Мария Вильгельмовна

грифсвалд, меккленбург-ворпоммирн, Германия
Совершение преступления
16.12.1937
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Обвинениепо ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР (Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений), Пригов... Показать все
Работа или профессия
16.12.1937
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Imprisoned
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Мария Вильгельмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
рабочий пенькомбината / крестьянин
Смерть
Неизвестно
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