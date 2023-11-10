Юркин Григорий
Место рождения
Дата рождения19.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1888
Отец: Юркин Иван
Мать: Юркина Акулина
Бракосочетание
07.01.1908
Рождение ребёнка
29.05.1909
Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1914
Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1921
Сын: Юркин Отто
Мать ребёнка: Юркина Мария Вильгельмовна
грифсвалд, меккленбург-ворпоммирн, Германия
Совершение преступления
16.12.1937
Обвинениепо ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР (Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений), Пригов... Показать все
Работа или профессия
16.12.1937
Imprisoned
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Юркина Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий пенькомбината / крестьянин
Смерть
Неизвестно