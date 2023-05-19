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Николенко Зиновий Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Николенко Кузьма Зиновьевич

Мать ребёнка: Николенко Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1895

Дочь: Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Николенко Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Николенко Александр Зиновьевич

Мать ребёнка: Николенко Стефанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николенко Стефанида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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