Николенко Зиновий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1886
Сын: Николенко Кузьма Зиновьевич
Мать ребёнка: Николенко Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1895
Дочь: Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Николенко Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1898
Сын: Николенко Александр Зиновьевич
Мать ребёнка: Николенко Стефанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно