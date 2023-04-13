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Николенко Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Николенко Кузьма Зиновьевич

Отец ребёнка: Николенко Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1895

Дочь: Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Николенко Зиновий Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Николенко Александр Зиновьевич

Отец ребёнка: Николенко Зиновий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николенко Зиновий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно