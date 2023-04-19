Шашков Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Шашков Семен Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2019