Шашков Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Шашков Семен Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2019
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