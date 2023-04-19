Шашков Семен Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Семен Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1915

Дата смерти

03.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915

Отец: Шашков Никита Федорович

Мать: Шашкова Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шашков Николай Семенович

Мать ребёнка: Шашкова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катлярова Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Шашкова Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Анна Егоровна

Смерть
03.12.1959
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