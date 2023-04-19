Шашков Семен Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1915
Дата смерти03.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915
Отец: Шашков Никита Федорович
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Шашкова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катлярова Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Шашкова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкова Анна Егоровна
Смерть
03.12.1959