Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1919
Сын: Старкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.02.1934
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Васильевна
Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Похороны
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан