Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Ушмудина) Домна Ивановна

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Старкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1934

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Васильевна

Отец ребёнка: Старкин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Василий Яковлевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Похороны
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
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