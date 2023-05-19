Богомолова Василиса Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Богомолов Трофим Симонович
Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Богомолов Григорий Симонович
Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795
Сын: Богомолов Никифор Симонович
Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно