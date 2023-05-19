Богомолова Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Василиса Алексеевна

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Богомолов Иван Симонович

Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Богомолов Трофим Симонович

Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Богомолов Григорий Симонович

Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Рождение ребёнка
Около ?.04.1795

Сын: Богомолов Никифор Симонович

Отец ребёнка: Богомолов Симан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 41 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Симан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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