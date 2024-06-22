Шибанов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна

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