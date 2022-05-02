Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

02.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Сизов Александр Павлович

Мать: Сизова (Малова) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибанов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шибанов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Шибанов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Шибанов Евгений

Смерть
02.05.2022

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