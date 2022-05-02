Шибанова (Сизова) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти02.05.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибанов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шибанов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Шибанов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Шибанов Евгений
Смерть
02.05.2022