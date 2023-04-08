Веденеева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Убивовк Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Веденеев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулак Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Веденеев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Веденеев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденеев Сергей Васильевич

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