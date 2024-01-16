Корзникова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Корзников Александр Симанович
Отец ребёнка: Корзников Симан Антонович
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1808
Сын: Корзников Аврам Симанович
Отец ребёнка: Корзников Симан Антонович
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1816
Сын: Корзников Константин Симанов
Отец ребёнка: Корзников Симан Антонович
д. Мичковское Заборье
Бракосочетание
Неизвестно
д. мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно