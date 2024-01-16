Корзникова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Корзников Александр Симанович

Отец ребёнка: Корзников Симан Антонович

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1808

Сын: Корзников Аврам Симанович

Отец ребёнка: Корзников Симан Антонович

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1816

Сын: Корзников Константин Симанов

Отец ребёнка: Корзников Симан Антонович

д. Мичковское Заборье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Симан Антонович

д. мичковская, Заборье тож
Смерть
Неизвестно
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