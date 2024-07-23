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Корзников Симан Антонович

Место рождения

д. Мичковское Заборье

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мичковское Заборье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Матрона

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1798

Сын: Корзников Александр Симанович

Мать ребёнка: Корзникова Матрона

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1808

Сын: Корзников Аврам Симанович

Мать ребёнка: Корзникова Матрона

д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1816

Сын: Корзников Константин Симанов

Мать ребёнка: Корзникова Матрона

д. Мичковское Заборье
Смерть
Неизвестно

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