Корзников Симан Антонович
Место рожденияд. Мичковское Заборье
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мичковское Заборье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корзникова Матрона
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1798
Сын: Корзников Александр Симанович
Мать ребёнка: Корзникова Матрона
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1808
Сын: Корзников Аврам Симанович
Мать ребёнка: Корзникова Матрона
д. мичковская, Заборье тож
Рождение ребёнка
1816
Сын: Корзников Константин Симанов
Мать ребёнка: Корзникова Матрона
д. Мичковское Заборье
Смерть
Неизвестно