Устина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.
После 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1857

Сын: Лукошкин Кирилл Алексеев

Отец ребёнка: Лукошкин Алексей мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евфросиния Алексеева

Отец ребёнка: Лукошкин Алексей мл

Бракосочетание
19.01.1879

Муж: Иван Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукошкин Алексей мл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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