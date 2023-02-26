Устина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1857
Отец ребёнка: Лукошкин Алексей мл
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евфросиния Алексеева
Отец ребёнка: Лукошкин Алексей мл
Бракосочетание
19.01.1879
Муж: Иван Моисеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукошкин Алексей мл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно