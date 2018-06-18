Тарадойна Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарадойна Лидия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1950

Дата смерти

18.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1950

Отец: Михеев Сергей

Мать: Александра

Рождение ребёнка
08.10.1969

Дочь: Кузова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Тарадойна Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1976

Дочь: Ерохина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Тарадойна Алексей Васильевич

Смерть
18.06.2018
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