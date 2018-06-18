Тарадойна Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1950
Дата смерти18.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1950
Отец: Михеев Сергей
Мать: Александра
Рождение ребёнка
08.10.1969
Дочь: Кузова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Тарадойна Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1976
Дочь: Ерохина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Тарадойна Алексей Васильевич
Смерть
18.06.2018