Niiranen Juho Juhonpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1800
Рождение ребёнка
01.06.1824
Мать ребёнка: Anna
Рождение ребёнка
21.12.1829
Сын: Niiranen Mikko Juhonpoika
Мать ребёнка: Anna
Рождение ребёнка
08.03.1834
Мать ребёнка: Anna
Рождение ребёнка
02.07.1838
Дочь: Anna Juhontytär
Мать ребёнка: Anna
Рождение ребёнка
02.09.1841
Сын: Niiranen Antti Juhonpoika
Мать ребёнка: Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna
Смерть
Неизвестно