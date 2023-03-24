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Niiranen Juho Juhonpoika

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1800

Отец: Niiranen Juho Matinpoika

Мать: Niiranen Liisa Juhontytär

Рождение ребёнка
01.06.1824

Сын: Niiranen Juho Juhonpoika

Мать ребёнка: Anna

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1829

Сын: Niiranen Mikko Juhonpoika

Мать ребёнка: Anna

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.03.1834

Сын: Niiranen Olli Juhonpoika

Мать ребёнка: Anna

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.07.1838

Дочь: Anna Juhontytär

Мать ребёнка: Anna

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
02.09.1841

Сын: Niiranen Antti Juhonpoika

Мать ребёнка: Anna

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna

Смерть
Неизвестно
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