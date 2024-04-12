Полонянкин Игнатий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Игнатий Осипович

Место рождения

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Полонянкин Осип Семенович

Мать: Полонянкина Марья Евсеевна

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Сын: Полонянкин Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: Полонянкина Анна Карпова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Полонянкина Авдотья Игнатьевна

Мать ребёнка: Полонянкина Анна Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Анна Карпова

Смерть
Неизвестно
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