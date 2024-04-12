Полонянкин Игнатий Осипович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1752
Сын: Полонянкин Ефим Игнатьевич
Мать ребёнка: Полонянкина Анна Карпова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Полонянкина Авдотья Игнатьевна
Мать ребёнка: Полонянкина Анна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полонянкина Анна Карпова
Смерть
Неизвестно