Полонянкина Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Полонянкин Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Полонянкин Игнатий Осипович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Полонянкина Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Полонянкин Игнатий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Игнатий Осипович

Место жительства
Неизвестно
Немешаева, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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