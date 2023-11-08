Полонянкина Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Полонянкин Ефим Игнатьевич
Отец ребёнка: Полонянкин Игнатий Осипович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Полонянкина Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Полонянкин Игнатий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Немешаева, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно