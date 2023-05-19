Полуляхова (Мартыненко) Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова (Мартыненко) Татьяна Акимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мартыненко Аким Емельянович

Мать: Мартыненко Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
16.11.1886

Дочь: Македонская Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Полуляхов Парфений Семенович

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Арнаутова Лукерья Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
03.08.1891

Дочь: Чекалова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Классен Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
12.01.1896

Сын: Полуляхов Петр Семенович

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1902

Дочь: Найденова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Полуляхов Семен Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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