Полуляхов Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
16.11.1886
Дочь: Македонская Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Полуляхов Парфений Семенович
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Арнаутова Лукерья Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
03.08.1891
Дочь: Чекалова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Классен Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
12.01.1896
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
31.01.1902
Дочь: Найденова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Полуляхова Татьяна Акимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно