Климов Захарий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1882
Отец: Климонов Иван Ефимович
Мать: Климова Мария Петровна
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Для жениха это 2 брак
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.
Мать ребёнка: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1909 ст.
Сын: Климов Василий Захариевич
Мать ребёнка: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.
Сын: Климов Прокофий Захарович
Мать ребёнка: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно