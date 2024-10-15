Климов Захарий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Захарий Иванович

Климов Захарий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1882

Отец: Климонов Иван Ефимович

Мать: Климова Мария Петровна

Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Жена: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Для жениха это 2 брак
Рождение ребёнка
01.07.1907 ст.

Сын: Климов Андрей Захариевич

Мать ребёнка: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.02.1909 ст.

Сын: Климов Василий Захариевич

Мать ребёнка: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.

Сын: Климов Прокофий Захарович

Мать ребёнка: Климова (Звягина) Евдокия Михайловна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.