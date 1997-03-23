Ивлева (Хуртина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.02.1917
Дата смерти23.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1917
Отец: Хуртинъ Андрей
Мать: Хуртина Екатерина
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ивлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ивлев Николай
Отец ребёнка: Ивлевъ Петръ
Рождение ребёнка
06.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлевъ Петръ
Смерть
23.03.1997
Приморский, Агаповский муниципальный район, Челябинская область