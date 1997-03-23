Ивлева (Хуртина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвлева (Хуртина) Анна

Ивлева (Хуртина) Анна

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1917

Дата смерти

23.03.1997

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1917

Отец: Хуртинъ Андрей

Мать: Хуртина Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ивлевъ Петръ

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ивлев Николай

Отец ребёнка: Ивлевъ Петръ

Рождение ребёнка
06.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлевъ Петръ

Смерть
23.03.1997
Приморский, Агаповский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close