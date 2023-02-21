Погрешаев Митрофан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1914
Дата смерти09.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1945
Жена: Бушуева Фаина Елисеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 384 от 03.10.1945г., составлена Кагановичское районное бюро ЗАГС города Свердловск
Рождение ребёнка
10.11.1946
Сын: Погрешаев Виталий Митрофанович
Мать ребёнка: Бушуева Фаина Елисеевна
Рождение ребёнка
07.09.1951
Сын: Погрешаев Юрий Митрофанович
Мать ребёнка: Бушуева Фаина Елисеевна
Смерть
09.09.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Захоронен - г.Казань, ул. Мамадышский тракт (в поселке Самосырово), сектор X / 42, Номер регистрации 2219