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Погрешаев Митрофан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

09.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1945

Жена: Бушуева Фаина Елисеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 384 от 03.10.1945г., составлена Кагановичское районное бюро ЗАГС города Свердловск
Рождение ребёнка
10.11.1946

Сын: Погрешаев Виталий Митрофанович

Мать ребёнка: Бушуева Фаина Елисеевна

Рождение ребёнка
07.09.1951

Сын: Погрешаев Юрий Митрофанович

Мать ребёнка: Бушуева Фаина Елисеевна

Смерть
09.09.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Захоронен - г.Казань, ул. Мамадышский тракт (в поселке Самосырово), сектор X / 42, Номер регистрации 2219
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