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Бушуева Фаина Елисеевна

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Место рождения

Сарга, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

10.08.1925

Дата смерти

20.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1925

Отец: Бушуев Елисей Елисеевич

Мать: Бушуева Антонина Дмитриевна

Сарга, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
03.10.1945

Муж: Погрешаев Митрофан Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 384 от 03.10.1945г., составлена Кагановичское районное бюро ЗАГС города Свердловск
Рождение ребёнка
10.11.1946

Сын: Погрешаев Виталий Митрофанович

Отец ребёнка: Погрешаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
07.09.1951

Сын: Погрешаев Юрий Митрофанович

Отец ребёнка: Погрешаев Митрофан Григорьевич

Смерть
20.12.2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись акта № 1809 от 21.12.2013г., составлена отделом Управления ЗАГС Исполнительного комитета муниципального образования г.Казань по Ново-Савиновскому району Республики Татарстан. Захоронена - г.Каз... Показать все
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