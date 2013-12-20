Бушуева Фаина Елисеевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1925
Дата смерти20.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1925
Бракосочетание
03.10.1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о заключении брака № 384 от 03.10.1945г., составлена Кагановичское районное бюро ЗАГС города Свердловск
Рождение ребёнка
10.11.1946
Сын: Погрешаев Виталий Митрофанович
Отец ребёнка: Погрешаев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1951
Сын: Погрешаев Юрий Митрофанович
Отец ребёнка: Погрешаев Митрофан Григорьевич
Смерть
20.12.2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись акта № 1809 от 21.12.2013г., составлена отделом Управления ЗАГС Исполнительного комитета муниципального образования г.Казань по Ново-Савиновскому району Республики Татарстан. Захоронена - г.Каз... Показать все