(Королёва) Надежда Семёновна
Место рождения
Дата рождения07.08.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1915 ст.
Отец: Королёв Семён Иванович
Петропавловская церковь Запись №-219ж
Крещение
09.08.1915 ст.
Крестный отец: Астафьев Николай Яковлевич - Самарский мещанин (родной дядя по матери) Крестная мать: Медведева Мария Фёдоровна - Сергиевская мещанка
Смерть
Неизвестно