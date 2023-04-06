(Королёва) Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Королёва) Надежда Семёновна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

07.08.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1915 ст.

Отец: Королёв Семён Иванович

Мать: Королёва Татьяна Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь Запись №-219ж
Крещение
09.08.1915 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Астафьев Николай Яковлевич - Самарский мещанин (родной дядя по матери) Крестная мать: Медведева Мария Фёдоровна - Сергиевская мещанка
Смерть
Неизвестно
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